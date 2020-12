Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza coronavirus apertura 14842 ieri nuovi casi di positività in Italia a fronte di €149000 di scende il tasso di positività al 9,9% in calo anche i ricoveri in terapia intensiva meno 37 i morti sono 634 altri quattro medici tra le vittime in totale sale a 237 commenta il presidente della federazione degli ordini dei medici per i pannelli siamo tornati ai tempi di marzo Dobbiamo capire il perché di questa strage e ieri in Gran Bretagna iniziata la campagna vaccinale prima dose ad una 91enne dico lei giudica epica c’è sicuro il vaccino fai vedere si appresta il via libera negli Stati Uniti dove Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per garantire la priorità agli americani in tanto Oxford e astrattipubblicano i risultati della loro sperimentazione ...