Traffico Roma del 09-12-2020 ore 11 | 30

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato con code sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e da Appia tra lentamente anche in esterna tra api e code a tratti perintenso sul tratto Urbano dell’a24 3 via Filippo Fiorentini e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via delle Valli in direzione della via trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe un incidente sulla via Aurelia in colonna ilin prossimità del raccordo in direzione dicoda per incidente anche sulla via Cassia altezza via volusia Segnalata la chiusura su via di Grottarossa per una frana presso la rampa di immissione su via Flaminia in direzione ...