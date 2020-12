Star Wars 1313 il 'The Mandalorian dei videogiochi'. Il progetto cancellato ricordato da ex LucasArts (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla scia del grande successo di The Mandalorian, il director di God of War Cory Barlog ha detto che spera che ci sia uno sviluppatore in grado di realizzare un nuovo Star Wars simile alla popolare serie TV. Celia Hodent, ex LucasArts, ha risposto a Barlog sottolineando che lei e il suo team hanno cercato di fare proprio questo con Star Wars 1313. Annunciato nel 2012, il gioco era un titolo di azione e avventura in terza persona dove il giocatore vestiva i panni di un cacciatore di taglie. Tuttavia, quando la Disney ha acquisito Lucasfilm, la società ha chiuso lo sviluppatore LucasArts e ha cancellato tutti i suoi giochi, incluso Star Wars 1313. Lo sviluppatore Patrick Wren ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla scia del grande successo di The, il director di God of War Cory Barlog ha detto che spera che ci sia uno sviluppatore in grado di realizzare un nuovosimile alla popolare serie TV. Celia Hodent, ex, ha risposto a Barlog sottolineando che lei e il suo team hanno cercato di fare proprio questo con. Annunciato nel 2012, il gioco era un titolo di azione e avventura in terza persona dove il giocatore vestiva i panni di un cacciatore di taglie. Tuttavia, quando la Disney ha acquisito Lucasfilm, la società ha chiuso lo sviluppatoree hatutti i suoi giochi, incluso. Lo sviluppatore Patrick Wren ha ...

