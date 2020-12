Sampdoria | ottimismo per Gabbiadini | l’infortunio non preoccupa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lasi dice tranquilla circa le condizioni fisiche di: l'attaccante sarà a disposizione di Ranieri per la trasferta di Napoli Lapuò tirare un sospiro di sollievo circa le condizioni di Manolo, uscito anzitempo dal match contro il Milan a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Il fatto di essere stato sostituito immediatamente ha permesso all'attaccante blucerchiato di preservare la propria salute.non verrà sottoposto ad accertamenti clinici e dovrebbe essere a disposizione del tecnico Claudio Ranieri per la trasferta di Napoli.