Recovery: Renzi, 'no governance in emendamento a Bilancio, impensabile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non va bene che ci arrivi nottetempo alle due di notte, nella mail dei ministri, un progetto di 128 pagine che deve diventare un emendamento alla legge di Bilancio senza che venga discussa dal Parlamento. E' impensabile". Lo ha detto Matteo Renzi dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non va bene che ci arrivi nottetempo alle due di notte, nella mail dei ministri, un progetto di 128 pagine che deve diventare unalla legge disenza che venga discussa dal Parlamento. E'". Lo ha detto Matteodopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato.

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Recovery e polemica aperta tr… - MilanoFinanza : Recovery Plan, Renzi minaccia di non votare la manovra - MRGUMEDE40 : RT @Libero_official: 'Diciamoci le cose in faccia, non vogliamo poltrone. E basta #dpcm, c'è in ballo la serietà del Paese': #Renzi al #Sen… -