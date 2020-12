"Put***a!". Stefania Orlando, l'incredibile insulto sfuggito in diretta al GF Vip: lei crolla e piange nella casa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) insulto choc contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip su Canale 5. A sconvolgere i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è Patrizia De Blanck, la contessa eliminata e ora salace "opinionista" in studio. Dopo aver definito "ipocrita e falsona" la showgirl, la mina vagante De Blanck ha perso il controllo dandole letteralmente della "put***a" in diretta. Alfonso Signorini ha lasciato correre, non i telespettatori che sui social hanno immediatamente chiesto a Mediaset fi "prendere provvedimenti", perché queste parole "non si possono sentire". Già una settimana fa la Contessa era esplosa in diretta contro Myriam Catania, urlandole a muso duro: "Zitta cretina, io non ho detto put***a alla Salemi". Evidentemente era solo questione di tempo, e persona. Nel frattempo, colpita dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)choc controal Grande Fratello Vip su Canale 5. A sconvolgere i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è Patrizia De Blanck, la contessa eliminata e ora salace "opinionista" in studio. Dopo aver definito "ipocrita e falsona" la showgirl, la mina vagante De Blanck ha perso il controllo dandole letteralmente della "put***a" in. Alfonso Signorini ha lasciato correre, non i telespettatori che sui social hanno immediatamente chiesto a Mediaset fi "prendere provvedimenti", perché queste parole "non si possono sentire". Già una settimana fa la Contessa era esplosa incontro Myriam Catania, urlandole a muso duro: "Zitta cretina, io non ho detto put***a alla Salemi". Evidentemente era solo questione di tempo, e persona. Nel frattempo, colpita dalle ...

williamsmjle : RT @teschio_22: Vedo già articoli sulla presunta bestemmia di Dayane (che poi non ha detto), però quando contessa ha dato della put**na in… - ilariasweet94 : RT @teschio_22: Vedo già articoli sulla presunta bestemmia di Dayane (che poi non ha detto), però quando contessa ha dato della put**na in… - teschio_22 : Vedo già articoli sulla presunta bestemmia di Dayane (che poi non ha detto), però quando contessa ha dato della put… - ContoCi : RT @elohielohi: Vorrei che @SimoGianlorenzi dicesse a #GFVIP che venerdì in programma dovrebbero chiedere a contessa di abbandonare lo stud… - elohielohi : Vorrei che @SimoGianlorenzi dicesse a #GFVIP che venerdì in programma dovrebbero chiedere a contessa di abbandonare… -

Ultime Notizie dalla rete : Put***a Stefania Stefania Orlando, l’offesa dell’ospite: “Sei una put****” , caos sul web BlogLive.it Grande Fratello Vip, Stefania Orlando "put***a". L'incredibile insulto sfuggito in diretta, lei crolla in lacrime

io non ho detto put***a alla Salemi". Evidentemente era solo questione di tempo, e persona. Nel frattempo, colpita dalle critiche che le sono piovute addosso, Stefania Orlando è scoppiata a piangere ...

io non ho detto put***a alla Salemi". Evidentemente era solo questione di tempo, e persona. Nel frattempo, colpita dalle critiche che le sono piovute addosso, Stefania Orlando è scoppiata a piangere ...