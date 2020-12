Paura a Mostacciano | crolla un albero a poca distanza dalla chiesa e dalla scuola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Pochi minuti fa èto un nuovonel quartiere di, con questa zona che raggiunge il record negativo di una trentina di alberi caduti negli ultimi 5 anni. “Il grosso arbusto si è abbattuto su piazza Beata Vergine del Carmelo, a pochi passie una. dichiarano Davide Bordoni (Consigliere di Roma Capitale per la Lega Salvini Premier) e Piero Cucunato (Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio) – Una situazione insostenibile e dove ci auguriamo non risultino feriti, poiché si tratta di un incidente che si sarebbe potuto evitare tranquillamente. Da un mese chiediamo delucidazioni all’Amministrazione sull’utilizzo dei fondi riguardo la gestione del verde pubblico, con lo stesso Assessore all’Ambiente che da settimane evita ...