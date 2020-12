Otto e Mezzo, scontro violentissimo tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi: “Non si capisce nulla di quello che sta dicendo”, e la Boschi le risponde a tono e la asfalta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ieri a “Otto e Mezzo” su La7 è andato in onda uno spettacolo poco piacevole. Lilli Gruber, che non si esime mai dal fare domande anche scomode ai suoi ospiti, aveva in studio Maria Elena Boschi e l’ha intervista su come il suo partito intende comportarsi nei confronti di Conte. Le due donne, in un botta e risposta sul filo del rasoio, hanno chiacchierato in modo molto teso con una Lilli Gruber che partiva all’attacco e con una Maria Elena Boschi visibilmente irritata e infastidita per il modo di fare della giornalista. Vediamo cosa è accaduto. Maria Elena Boschi spiega la ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ieri a “” su La7 è andato in onda uno spettacolo poco piacevole., che non si esime mai dal fare domande anche scomode ai suoi ospiti, aveva in studioe l’ha intervista su come il suo partito intende comportarsi nei confronti di Conte. Le due donne, in un botta e risposta sul filo del rasoio, hanno chiacchierato in modo molto teso con unache partiva all’attacco e con unavisibilmente irritata e infastidita per il modo di fare della giornalista. Vediamo cosa è accaduto.spiega la ...

petergomezblog : Sondaggio Demopolis per Otto e mezzo La7, 2 su 3 contro un allentamento delle misure anti-Covid: 'Preoccupati dall'… - Gandalf1948 : Glielo dico come vuole Boldrini: la 'maggiordoma plastificata' della sinistra! “Non si capisce nulla”. Maria Elena… - infoitinterno : Otto e Mezzo, Maria Elena Boschi critica Lilli Gruber: “Le interessavano di più le foto con Berruti”, cosa va in on… - RoxLory : RT @Libero_official: Tra la #Gruber e la #Boschi sono subito scintille a #ottoemezzo: vietato toccare il premier #Conte davanti alla condut… - valtaro : #Otto e Mezzo 05/12/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Otto Mezzo Otto e Mezzo - 08/12/2020 La7 Altri otto morti, risale il numero dei nuovi casi

SASSARI. Otto nuovi decessi in Sardegna a causa del coronavirus: è l’ultimo triste dato fornito nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, uno in più rispetto alla ...

Scintille tra Gruber e Boschi a Otto e Mezzo, la conduttrice: "Volete far cadere il Governo o no?"

Centro dell'intervista era la clamorosa intervista di Matteo Renzi a Repubblica in cui, in breve, il leader di Iv ha minacciato tra le righe di aprire una crisi di Governo.

SASSARI. Otto nuovi decessi in Sardegna a causa del coronavirus: è l’ultimo triste dato fornito nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, uno in più rispetto alla ...Centro dell'intervista era la clamorosa intervista di Matteo Renzi a Repubblica in cui, in breve, il leader di Iv ha minacciato tra le righe di aprire una crisi di Governo.