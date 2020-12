Nuova Iside, è di Vito Lo Iacono il corpo ritrovato in Calabria (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ore di angoscia a Terrasini, scompare peschereccio con 3 uomini a bordo 13 maggio 2020 Peschereccio disperso, trovato in mare il corpo di uno dei membri dell'equipaggio 14 maggio 2020 VIDEO - ... Leggi su palermotoday (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ore di angoscia a Terrasini, scompare peschereccio con 3 uomini a bordo 13 maggio 2020 Peschereccio disperso, trovato in mare ildi uno dei membri dell'equipaggio 14 maggio 2020 VIDEO - ...

ennatrasporti : Nuova Iside: corpo in spiaggia calabra è del comandante - MeridioNews : Nuova Iside, il corpo trovato in Calabria è di Lo Iacono I tatuaggi e l'esame del Dna hanno fugato ogni dubbio - live_messina : E’ del comandante della NUOVA ISIDE il corpo ritrovato sulla spiaggia calabrese - newzit : Nuova Iside: corpo in spiaggia in #Calabria è del comandante - ilSicilia : #Cronaca #cadavere Naufragio “Nuova Iside”, riconosciuto il cadavere del comandante Vito Lo Iacono… -