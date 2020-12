Napoli-Real Sociedad: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le informazioni sul match Napoli-Real Sociedad, valido per l'ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Leggi su 90min (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le insul match, valido per l'ultimo turno della fase a gironi di Europa League.

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - MondoNapoli : Napoli-Real Sociedad, alle 13.30 la conferenza di Gattuso e Zielinski: segui la diretta su MondoNapoli -… - Noovyis : (Real Sociedad, i convocati di Imanol per il Napoli. Assenze pesanti di Silva e Oyarzabal) Playhitmusic - - napolista : Dove vedere Napoli-Real Sociedad in tv Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di domani: orari, canali e tele… -