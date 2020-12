Musica: 'Zerosettanta - volume tre' certificato disco d'oro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - 'Zerosettanta - volume Tre', il primo dei tre dischi di inediti che Renato Zero ha realizzato per i suoi 70 anni, è stato certificato disco d'Oro: un nuovo, monumentale record di vendite per l'altrettanto ambizioso progetto di Zero. Un traguardo che consolida e certifica il riconoscimento già ottenuto con il primo posto nella classifica Fimi/gfk per 'Zerosettanta - volume due', secondo capitolo della trilogia: Renato Zero è l'unico artista italiano ad aver raggiunto la vetta delle classifiche almeno una volta in ognuno degli ultimi sei decenni, scrivendo cosi un'altra pagina della storia della Musica italiana. Zero ha superato, più di chiunque altro, i limiti della Musica e della performance live senza mai scendere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - 'Tre', il primo dei tre dischi di inediti che Renato Zero ha realizzato per i suoi 70 anni, è statod'Oro: un nuovo, monumentale record di vendite per l'altrettanto ambizioso progetto di Zero. Un traguardo che consolida e certifica il riconoscimento già ottenuto con il primo posto nella classifica Fimi/gfk per 'due', secondo capitolo della trilogia: Renato Zero è l'unico artista italiano ad aver raggiunto la vetta delle classifiche almeno una volta in ognuno degli ultimi sei decenni, scrivendo cosi un'altra pagina della storia dellaitaliana. Zero ha superato, più di chiunque altro, i limiti dellae della performance live senza mai scendere a ...

Roma, Valentina Parisse torna in tv, giudice di «All together now»: «Portiamo nelle case un po’ di gioia»

Tra le novità, il brano «Stai giù» firmato per il nuovo album di Renato Zero «Zerosettanta». Non è la prima collaborazione con il cantautore romano: sempre lei aveva composto la musica del ...

