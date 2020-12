Meteo, le previsioni di giovedì 10 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il vortice di bassa pressione, responsabile delle condizioni Meteo degli ultimi giorni, sarà meno incisivo nella giornata di giovedì. In ogni caso sono previste ulteriori piogge al Nord-Est e temporali sul versante tirrenico centro-meridionale ed è atteso un nuovo ciclone che provocherà un rapido peggioramento sulla Sardegna e ancora al Sud. Sarà il preludio di un venerdì particolarmente perturbato. La neve è attesa sulla dorsale appenninica. I fenomeni non saranno particolarmente intensi ma fiocchi bianchi cadranno sull’Appennino tosco-emiliano sui 1.000 metri di quota. Neve più abbondante è attesa sui versanti centro meridionali con accumuli di 20 cm sulla Sila. Anche nel weekend il tempo sarà spesso piovoso, per un cambiamento più sostanziale dovremo attendere la metà del mese quando è previsto l’arrivo dell’alta pressione. Dal 14-15 ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il vortice di bassa pressione, responsabile delle condizionidegli ultimi giorni, sarà meno incisivo nella giornata di. In ogni caso sono previste ulteriori piogge al Nord-Est e temporali sul versante tirrenico centro-meridionale ed è atteso un nuovo ciclone che provocherà un rapido peggioramento sulla Sardegna e ancora al Sud. Sarà il preludio di un venerdì particolarmente perturbato. La neve è attesa sulla dorsale appenninica. I fenomeni non saranno particolarmente intensi ma fiocchi bianchi cadranno sull’Appennino tosco-emiliano sui 1.000 metri di quota. Neve più abbondante è attesa sui versanti centro meridionali con accumuli di 20 cm sulla Sila. Anche nel weekend il tempo sarà spesso piovoso, per un cambiamento più sostanziale dovremo attendere la metà del mese quando è previsto l’arrivo dell’alta pressione. Dal 14-15 ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

"Clima freddo in Italia previsto per i prossimi giorni, ma senza particolari eccessi: le temperature si manterranno infatti in media o poco sotto almeno fino al secondo week end di dicembre", stando a ...

"Clima freddo in Italia previsto per i prossimi giorni, ma senza particolari eccessi: le temperature si manterranno infatti in media o poco sotto almeno fino al secondo week end di dicembre", stando a ...