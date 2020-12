Manchester United, Solskjaer: “Dovete chiederlo a Pogba se è felice” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Abbiamo iniziato a giocare troppo tardi e recuperare le partite di Champions è più difficile che rispetto a quelle di Premier League, quindi non puoi concedere tre gol di vantaggio“. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United ha commentato così l’eliminazione dei suoi dalla Champions League. La sconfitta in Germania contro il Lipsia è stata fatale per i Red Devils che dovranno giocare l’Europa League: “Nel finale siamo stati sfortunati a non fare il 3-3, ma non siamo stati bravi nei 90 minuti. La sconfitta più grande in questo girone è quella della trasferta ad Istanbul, lì abbiamo perso punti fondamentali. Adesso la squadra però dovrà subito concentrarsi sul derby contro il Manchester City”. Le parole dell’allenatore che ha anche replicato alle parole di Mino Raiola ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Abbiamo iniziato a giocare troppo tardi e recuperare le partite di Champions è più difficile che rispetto a quelle di Premier League, quindi non puoi concedere tre gol di vantaggio“. Ole Gunnar, tecnico delha commentato così l’eliminazione dei suoi dalla Champions League. La sconfitta in Germania contro il Lipsia è stata fatale per i Red Devils che dovranno giocare l’Europa League: “Nel finale siamo stati sfortunati a non fare il 3-3, ma non siamo stati bravi nei 90 minuti. La sconfitta più grande in questo girone è quella della trasferta ad Istanbul, lì abbiamo perso punti fondamentali. Adesso la squadra però dovrà subito concentrarsi sul derby contro ilCity”. Le parole dell’allenatore che ha anche replicato alle parole di Mino Raiola ...

romeoagresti : #Raiola in esclusiva a ‘Tuttosport’: “Inutile girarci attorno, #Pogba al Manchester United è infelice, non riesce p… - desimpedidos : Bragantino 2 x 0 Manchester United - tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - Sergio37075361 : @EmanueleGarau Io tifo Milan, ma poi seguo con interesse il Manchester united, in italia nessuno invece - diegocecati : RT @Gio_Dusi: Vorrei anche ricordare che Julian Nagelsmann ha all'attivo una semifinale di Champions League e ha passato il turno in un gir… -