Le vittime inconsapevoli dei feticisti su social e app per vendere e comprare indumenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Depop è una piattaforma molto celebre tra millennials e generazione Z quando si tratta di vendere prodotti originali o di seconda mano per racimolare qualche soldo extra. Con un layout simile a quello di Instagram, Depop è una delle più celebri app di questo tipo sin da quando è nata – nel 2011 -. Con ben 21 milioni di users sulla piattaforma, col tempo, si sono intrufolate tra loro anche persone a cui non importa né vendere né comprare, solo ottenere fotografie per il proprio piacere personale. Ecco che allora emerge il fenomeno dei feticisti su Depop – e altre piattaforme simili – che prende il nome di fetish mining. LEGGI ANCHE >>> L’utente consiglia all’app IO di rivolgersi a Pornhub, la risposta: «Ci aiuterà a rilassarci» I feticisti su Depop ottengono foto senza consenso Ottenere foto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Depop è una piattaforma molto celebre tra millennials e generazione Z quando si tratta diprodotti originali o di seconda mano per racimolare qualche soldo extra. Con un layout simile a quello di Instagram, Depop è una delle più celebri app di questo tipo sin da quando è nata – nel 2011 -. Con ben 21 milioni di users sulla piattaforma, col tempo, si sono intrufolate tra loro anche persone a cui non importa néné, solo ottenere fotografie per il proprio piacere personale. Ecco che allora emerge il fenomeno deisu Depop – e altre piattaforme simili – che prende il nome di fetish mining. LEGGI ANCHE >>> L’utente consiglia all’app IO di rivolgersi a Pornhub, la risposta: «Ci aiuterà a rilassarci» Isu Depop ottengono foto senza consenso Ottenere foto ...

steidro : @BornToRun969 @quinonsischerza Anche i gechi sono vittime inconsapevoli o consapevoli ?? - Stefano11152493 : @FishOnFace @Andreaacquista @nzingaretti @a_meluzzi Ma del resto ho capito una cosa grazie a twitter. Tutti coloro… - solounataty : Riusciranno ad addossare ogni colpa all’università passando per vittime inconsapevoli #Suarez - Olivieri2Va : @annanamia @ellellevercillo @AzzolinaLucia Ascolti lei e si informi, gli anziani nelle Rsa non si sono autocontagia… - fnapolisempre83 : Il buon caro #Suarez ??, che dopo quasi 20 anni che gioca in europa, ha quella strana voglia di prendere il B2 di It… -