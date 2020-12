L’attesa in campo, poi l’esultanza. Il Moenchengladbach esplode dopo lo 0-0 dell’Inter (VIDEO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) La partita è finita da pochi minuti. E il risultato è stato negativo, un netto 2-0 targato Benzema per il Real Madrid. Eppure il Borussia Moenchengladbach è lì, ad aspettare spasmodicamente il risultato dell’altro campo, il definitivo 0-0 dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk che regala un pass per gli ottavi di finale a Neuhaus e compagni. E al fischio finale di San Siro, la squadra tedesca è esplosa di gioia con una esultanza a centrocampo. VIDEO The moment Borussia Monchengladbach realised they were through to the #UCL last 16 pic.twitter.com/gY3KEaWKpJ — The Spanish Football Podcast (@tsf podcast) December 9, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) La partita è finita da pochi minuti. E il risultato è stato negativo, un netto 2-0 targato Benzema per il Real Madrid. Eppure il Borussiaè lì, ad aspettare spasmodicamente il risultato dell’altro, il definitivo 0-0contro lo Shakhtar Donetsk che regala un pass per gli ottavi di finale a Neuhaus e compagni. E al fischio finale di San Siro, la squadra tedesca è esplosa di gioia con una esultanza a centroThe moment Borussia Monchengladbach realised they were through to the #UCL last 16 pic.twitter.com/gY3KEaWKpJ — The Spanish Football Podcast (@tsf podcast) December 9, 2020 SportFace.

