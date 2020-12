Lapo Elkann, l’imprenditore trovato in possesso di cocaina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann, fermato per eccesso di velocità, sarebbe stato trovato dalle autorità in possesso di qualche grammo di cocaina. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta. Lapo Elkann di nuovo nei guai Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Lapo Elkann sarebbe nuovamente finito nei guai. l’imprenditore italiano, infatti, nel mese di settembre, in Liguria – tra Portofino e Santa Margherita -, sarebbe stato fermato per ben due volte dalle autorità. A quanto pare, è stato sorpreso a sfrecciare a bordo della propria Ferrari. Fermato dunque per eccesso di velocità, in verità il vero problema sarebbe poi divenuto un altro: secondo il suddetto giornale, Elkann aveva con sé tra i 3 ed i 4 grammi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020), fermato per eccesso di velocità, sarebbe statodalle autorità indi qualche grammo di. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta.di nuovo nei guai Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano,sarebbe nuovamente finito nei guai.italiano, infatti, nel mese di settembre, in Liguria – tra Portofino e Santa Margherita -, sarebbe stato fermato per ben due volte dalle autorità. A quanto pare, è stato sorpreso a sfrecciare a bordo della propria Ferrari. Fermato dunque per eccesso di velocità, in verità il vero problema sarebbe poi divenuto un altro: secondo il suddetto giornale,aveva con sé tra i 3 ed i 4 grammi di ...

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - Corriere : Lapo Elkann fermato in settembre, «trovati 4 grammi di cocaina» - Mario44623861 : RT @Sara___14jun: Lapo Elkann indagato per spaccio il giorno dopo aver dichiarato guerra ai brutti e cattivi Fascisti. Ma quanto amo questo… - FeelFilippo : RT @Sara___14jun: Lapo Elkann indagato per spaccio il giorno dopo aver dichiarato guerra ai brutti e cattivi Fascisti. Ma quanto amo questo… -