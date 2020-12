La 'donna' di Orban a Bruxelles: "Ungheria colpita perché non vuole migranti illegali e difende valori cristiani"" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'L'identità costituzionale è una nostra eredità storica'. Il 'sovranismo giuridico' che ha convinto Ungheria e Polonia ad opporre il veto contro la tutela dello stato di diritto nel Recovery Fund ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'L'identità costituzionale è una nostra eredità storica'. Il 'sovranismo giuridico' che ha convintoe Polonia ad opporre il veto contro la tutela dello stato di diritto nel Recovery Fund ...

L’eurodeputata Eniko Gyori, esponente del partito di Viktor Orban, spiega il ‘no’ del suo Governo al meccanismo di tutela dello stato di diritto in una intervista a TotalEU ...

Bifrontismo bacchettoneL’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa

Lo scandalo dell’eurodeputato sovranista ungherese Jozsef Szajer, coinvolto in un orgia con 24 uomini, è solo l’ultimo caso di un periodo nero per i conservatori impegnati nel distruggere i diritti de ...

