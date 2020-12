La BCE aumenterà la potenza di fuoco? L’attesa di nuove misure schiaccia i tassi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – I fari del mercato sono tutti puntati sull’ultima riunione dell’anno della BCE, in calendario domani giovedì 10 dicembre, che potrebbe mettere in campoarmi a supporto dell’economia europea. Gli addetti ai lavori, infatti, si attendono un ampliamento delladidel Quantitative Easing (QE) e della sua durata.di nuovi interventi da parte della banca di Francoforte guidata da Christine Lagarde stando idi tutti i titoli sovrani. Per la prima volta il rendimento dei BTP quinquennali ha chiuso la seduta offrendo un rendimento negativo pari al -0,003%. Record anche per il BTP decennale, i cui rendimenti hanno toccato il minimo storico dello 0,58%. Negativi anche i decennali del Portogallo. Per la prima volta nella storia il ...