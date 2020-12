Johnny Depp si rivolge alla Corte d'Appello dopo aver perso la causa contro il Sun (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Johnny Depp è deciso a fare sul serio e ha optato di rivolgersi alla Corte d'Appello del Regno Unito dopo aver perso la causa contro il Sun lo scorso novembre Johnny Depp è deciso a fare sul serio e ha optato di rivolgersi alla Corte d'Appello del Regno Unito in seguito alla sconfitta nella causa contro il Sun giunta lo scorso novembre. Circa un mese fa, il giudice Andrew Niccol dell'Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dalla stella di Hollywood contro il tabloid, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è deciso a fare sul serio e ha optato dirsid'del Regno Unitolail Sun lo scorso novembreè deciso a fare sul serio e ha optato dirsid'del Regno Unito in seguitosconfitta nellail Sun giunta lo scorso novembre. Circa un mese fa, il giudice Andrew Niccol dell'Altadi Londra ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dstella di Hollywoodil tabloid, ...

