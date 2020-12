Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni: tocca a Eriksen (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Inter questa sera affronta lo Shakhtar Donetsk nell’ultima partita del Gruppo B della fase a gironi della Champions League L’Inter questa sera affronta lo Shakhtar Donetsk nell’ultima partita del Gruppo B della fase a gironi della Champions League. Scelte quasi obbligate per il tecnico nerazzurro Antonio Conte che complici gli infortuni di Arturo Vidal e Nicolò Barella è pronto a lanciare dal primo minuto Christian Eriksen Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Bondat, Vitao, Matvienko; Stepanenko; Kovalenko, Teté, Marlos, Taison; Dentinho Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’questa sera affronta lonell’ultima partita del Gruppo B della fase a gironi della Champions League L’questa sera affronta lonell’ultima partita del Gruppo B della fase a gironi della Champions League. Scelte quasi obbligate per il tecnico nerazzurro Antonio Conte che complici gli infortuni di Arturo Vidal e Nicolò Barella è pronto a lanciare dal primo minuto Christian(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic,, Young; Lautaro, Lukaku.(4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Bondat, Vitao, Matvienko; Stepanenko; Kovalenko, Teté, Marlos, Taison; Dentinho Leggi su Calcionews24.com

