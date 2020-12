Inter Shakhtar Donetsk 0-0: cronaca e tabellino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra Inter e Shakhtar Donetsk: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è fuori da tutto. Sintesi Inter Shakhtar Donetsk 0-0 MOVIOLA 93? Eriksen a un passo dal gol – Il danese raccoglie una respinta di Trubin in seguito ad un cross. La sua conclusione è potente ma lo stesso portiere dello Shakhtar alza il pallone sopra la traversa. 89? Sanchez a un passo dal gol – Colpo di testa dell’attaccante dell’Inter sugli sviluppi del corner. Il pallone sbatte sulla nuca di Lukaku che salva di fatto il gol. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive L’non va oltre lo 0-0 contro loed è fuori da tutto. Sintesi0-0 MOVIOLA 93? Eriksen a un passo dal gol – Il danese raccoglie una respinta di Trubin in seguito ad un cross. La sua conclusione è potente ma lo stesso portiere delloalza il pallone sopra la traversa. 89? Sanchez a un passo dal gol – Colpo di testa dell’attaccante dell’sugli sviluppi del corner. Il pallone sbatte sulla nuca di Lukaku che salva di fatto il gol. ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - DiMarzio : #UCL, Inter eliminata. Real e Borussia M'Gladbach agli ottavi, Shakhtar in Europa League: tutti i risultati di oggi - isbrull : Congratulazioni per il tuo nuovo ridicolo in Champions, con il peggior Madrid degli ultimi 20 anni, con lo Shakhtar… -