In Hitman 3 per PS5 il feedback aptico del DualSense cambia per ogni arma (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IO Interactive ha fornito alcuni dettagli per la versione PS5 del gioco. Innanzitutto sono stati confermati i 4K/60 FPS con supporto HDR e un aggiornamento PS5 gratuito per i possessori del gioco su PS4, sia in versione fisica che in digitale. Il titolo stealth utilizzerà anche DualSense su PS5 e tutte le armi supporteranno il feedback aptico ed i trigger adattivi. Ad esempio, le armi automatiche forniscono un rinculo realistico con ogni proiettile sparato e il feedback aptico di ciascuna arma è associato a un profilo sonoro unico. "In sostanza, stiamo emulando come ci si sente a sparare con un'arma specifica nello stesso modo in cui replichiamo il suono di ciascuna arma", afferma il responsabile delle comunicazioni Travis Barbour.

