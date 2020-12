Il West Ham pensa a Eriksen | l’Inter apre alla trattativa

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Calciomercato Inter: ilHam ha messo nel mirino ChristianChristiannon rientra più nei piani di Antonio Conte e così, nella prossima finestra di calciomercato invernale, farà le valige. Secondo quanto riportato da Eurosport, ilHam avrebbe messo nel mirino il danese e a gennaio vorrebbe riportarlo in Premier League. Dal canto loro, siachehanno aperto all’addio. I nerazzurri, inoltre, vorrebbero provare a rivalutare il danese o a realizzare una plusvalenza. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : #Inter, anche il #WestHam su #Eriksen ?? #CMITmercato - apetrazzuolo : STAMPA INGLESE - Inter, Eriksen verso l'addio, ci prova il West Ham - InterMagazine2 : STAMPA INGLESE - Inter, Eriksen verso l'addio, ci prova il West Ham - infoitsport : Il West Ham vuole riportare in Premier Eriksen: il danese e l'Inter hanno già aperto all'addio - infoitsport : Eriksen può tornare in Premier: il West Ham ci pensa seriamente -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

La volontà del giocatore, però, è quella di tornare in Inghilterra e il West Ham potrebbe essere il palcoscenico giusto per il suo rilancio ad alto livello. Eriksen ha anche un estimatore a Parigi, il ...Calciomercato Inter: il West Ham ha messo nel mirino Christian Eriksen. Christian Eriksen non rientra più nei piani di Antonio Conte e così, nella prossima finestra di calciomer ...