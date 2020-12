Il Cashback piace ma è falsa partenza, Palazzo Chigi: Scuse e possibile proroga (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oltre 2 milioni le registrazioni sulla applicazione dedicata, sebbene con problemi tecnici che hanno impedito a molti il completamento dell'operazione. Il governo ha fatto sapere di aver risolto l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oltre 2 milioni le registrazioni sulla applicazione dedicata, sebbene con problemi tecnici che hanno impedito a molti il completamento dell'operazione. Il governo ha fatto sapere di aver risolto l'...

Parte il Piano Cashless Italia con qualche difficoltà nella registrazione sull'App IO. Per i motociclisti gli acquisti per carburante, accessori, abbigliamento e servizi di officina potranno concorrer ...

