Hollywood | in arrivo un’app per segnalare gli abusi sessuali

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) In occasione del Power Women Summit 2020, l’avvocata Anita Hill ha presentatopergli episodi di. Dal 2017, anno cruciale per la lotta dei movimenti femministi in tutto il mondo, specialmente in America, l’occhio del mirino è puntato soprattutto sul mondo del cinema. Tutto inizia dopo le rivelazioni pubbliche di accuse di violenza sessuale contro Harvey Weinstein. Da lì, l’enorme diffusione e impatto politico del movimento femminista Me Too, sviluppatosi in modo virale come hashtag sui social media, per dimostrare la diffusione di violenza sessuale e molestia subita dalle donne sul posto di lavoro. Dietro l’affascinante ed enigmatica atmosferaiana, si nasconde tanto, forse troppo, soprattutto per chi si avvicina al mondo del ...