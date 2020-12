Francesco Chiofalo: “Selvaggia Roma non dice la verità” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Chiofalo ex fidanzato di Selvaggia Roma attualmente inquilina del GFVIP ha rivelato sui social che la gieffina sta mentendo. A quanto pare la commovente e struggente storia raccontata dalla Roma sul rapporto conflittuale che ha avuto con il padre tanto da portarla a compiere gesti estremi non è vera. Chiofalo ha rivelato durante una diretta social che Selvaggia ha subìto una separazione dei genitori normale, come ce ne sono tante, non è mai stata soggetta a traumi particolari e tutti quei dettagli raccontati sono frutto della sua immaginazione: “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”. Evidentemente ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ex fidanzato di Selvaggiaattualmente inquilina del GFVIP ha rivelato sui social che la gieffina sta mentendo. A quanto pare la commovente e struggente storia raccontata dallasul rapporto conflittuale che ha avuto con il padre tanto da portarla a compiere gesti estremi non è vera.ha rivelato durante una diretta social che Selvaggia ha subìto una separazione dei genitori normale, come ce ne sono tante, non è mai stata soggetta a traumi particolari e tutti quei dettagli raccontati sono frutto della sua immaginazione: “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”. Evidentemente ...

QuotidianPost : Francesco Chiofalo: “Selvaggia Roma non dice la verità” - alessia52894090 : ?? FRANCESCO CHIOFALO SMENTISCE LA STORIA DI SELVAGGIA ?? #GFVIP - the_suncameout : Francesco Chiofalo sarebbe capace di vendersi la madre per un minuto in più di popolarità, ci scommetto che magari… - martybarpy : ??AAA Dichiarazioni forti di Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma #storieinstagram #gfvip ?? - bwbasicandtrash : Ma Francesco chiofalo ancora che parla di selvaggia? ma fatti una vita amore #gfivp -