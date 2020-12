Etiopia, in Tigray i soldati aprono il fuoco su un convoglio dell’Onu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Il governo etiope ha ammesso che dei soldati impegnati nell’offensiva in corso nella regione settentrionale del Tigray hanno fatto fuoco su un convoglio delle Nazioni Unite, arrestando alcuni operatori. Secondo un portavoce dell’esecutivo di Addis Abeba, Redwan Hussein, gli operatori dell’Onu sono stati presi di mira perché, “dopo che avevano superato senza fermarsi due checkpoint dell’esercito “si stavano recando in un’area alla quale gli era stato impedito l’accesso“. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Il governo etiope ha ammesso che dei soldati impegnati nell’offensiva in corso nella regione settentrionale del Tigray hanno fatto fuoco su un convoglio delle Nazioni Unite, arrestando alcuni operatori. Secondo un portavoce dell’esecutivo di Addis Abeba, Redwan Hussein, gli operatori dell’Onu sono stati presi di mira perché, “dopo che avevano superato senza fermarsi due checkpoint dell’esercito “si stavano recando in un’area alla quale gli era stato impedito l’accesso“.

beltrami_fulvio : #Etiopia. BREAKING NEWS. PM #AbyAhmedAli rifiuta richiesta #ONU di aprire indagine indipendente sul “sospetto” cr… - teresacapitanio : Etiopia-Tigray (gli abissini per noi italiani), guerra nascosta con l’Eritrea segretamente in campo - davide_tommasin : @RadioRadicale @Africa @Gio_Pigatto Ricordiamo anche la situazione per la regione del Tigray in Etiopia con una gue… - yodit_lemlem : RT @beltrami_fulvio: #Etiopia. conflitto #Tigray sta già coinvolgendo #Eritrea, #EmiratiArabi. Sconfinamento delle truppe sudanesi in ter… - Artu_63 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra civile in #Etiopia Fosse comuni, pulizia etnica, fuga disperata di civili: il… -