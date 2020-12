Esondazioni e allagamenti a San Marzano | l’intervento di ‘Noi sempre tra voi’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutia Sansul Sarno, il gruppo consiliare “#Noitra Voi” diffida gli Enti preposti a intervenire ad horas per lavori di messa in sicurezza delle aree colpite. Questo il tema della lettera inviata a Regione Campania, Genio Civile di Salerno, Consorzio di Bonifica del Sarno e Comune di Sansul Sarno. “Premesso che il nostro territorio è attraversato da vari corsi d’acqua, fragile da un punto di vista idraulico, e che le forti piogge temporalesche ne provocano un grave dissesto idrogeologico “annunciato”, perché la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua determina ogni volta gravissimi danni all’agricoltura, all’ambiente, a edifici ad abitazioni private, con enorme pericolo per la privata e pubblica ...