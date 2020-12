Dpcm di Natale, si potrà raggiungere il partner e andare nelle seconde case prima del 20 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul sito del governo le precisazioni sul periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. nelle regioni rosse e arancioni vietate anche le visite ai genitori anziani. Si dai figli per i genitori separati Leggi su lastampa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul sito del governo le precisazioni sul periodo che va dal 21al 6 gennaio.regioni rosse e arancioni vietate anche le visite ai genitori anziani. Si dai figli per i genitori separati

Agenzia_Ansa : #Dpcm di #Natale, ecco le #faq del #governo, cosa si potrà fare e cosa no. Consentiti gli #spostamenti nelle second… - SkyTG24 : Spostamenti tra comuni vietati a Natale, il governo dice no a deroghe e conferma le misure - repubblica : Dpcm, Bonaccini: 'Mobilità tra Comuni, deroghe a Natale per casi estremi' - LaStampa : Sul sito del governo le precisazioni sul periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nelle regioni rosse e arancio… - CorriereQ : Dpcm di Natale, ecco le Faq del governo: cosa si potrà fare e cosa no -