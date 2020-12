Covid a Torre del Greco: focolaio all'ospizio, morti cinque anziani in pochi giorni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) cinque nonnini, quattro donne e un uomo morti nel giro di pochi giorni nella casa di riposo «Ricovero della Provvidenza» a Torre del Greco dove, solo oggi, si è scoperto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 dicembre 2020)nonnini, quattro donne e un uomonel giro dinella casa di riposo «Ricovero della Provvidenza» adeldove, solo oggi, si è scoperto...

