Corona virus: 276 attualmente ricoverati fra Taranto e provincia Comunicazione Asl (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: L’ASL Taranto comunica che, alle ore 14 del 9 dicembre 2020, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 55 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 25 presso il reparto Malattie Infettive; 24 presso il reparto di Pneumologia; 6 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 62 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 57 presso il reparto di Medicina; 5 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 52 pazienti affetti da Covid. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 28 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Nel presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca, ci sono n. 12 pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie e risultati positivi al Covid. I ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L’ASLcomunica che, alle ore 14 del 9 dicembre 2020, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 55 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 25 presso il reparto Malattie Infettive; 24 presso il reparto di Pneumologia; 6 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 62 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 57 presso il reparto di Medicina; 5 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 52 pazienti affetti da Covid. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 28 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Nel presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca, ci sono n. 12 pazientinei giorni precedenti per altre patologie e risultati positivi al Covid. I ...

Italy1Dr : In un qualsiasi cosa (cosa posso fare io) (altri non possono) per dare a qualsiasi tipo di organizzazione e azienda… - PaoloNiccia : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - Paoli2Luciana : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - lucabattanta : RT @Pupi18054216: L'utilità del corona virus a scuola è far entrare la dad in regime ordinario. E non immaginate come finirà all'università… - Giovann22002659 : La più grande guerra mondiale è il governo italiano che lamborgese a il corona virus x non votare in parlamento mes -