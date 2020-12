Contro l’attivazione del Mes c’è una sola garanzia | l’asse tra Conte e il Movimento 5 Stelle

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La politica non è una scienza esatta. Ma neppure l’arte dell’improvvisazione. E chi ha l’onore e l’onere di praticarla farebbe bene a non sfidare le leggi della fisica. Parafrasando Newton, del resto, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Pure nel governo della cosa pubblica. Alla fine lo hanno capito pure i cosiddetti frondisti del, dopo aver tenuto in fibrillazione per giorni maggioranza e Governo sul Mes. Fino alla mediazione che – salvo sorprese e renziani permettendo – dovrebbe mettere al riparodalle insidie del voto di oggi in Parlamento sulla riforma del discusso Salva Stati. Un’azione, quella dei 58 “dissidenti” M5S che, per quanto nobile, avrebbe prodotto tuttavia una reazione opposta a quella che speravano di ottenere. Perché, riformato o meno, l’unica...