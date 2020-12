Conte si rifiuta di rispondere a Fabio Capello su Sky e riceve la frecciata: “Non hai mai un piano B” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Farà discutere anche nelle prossime ore l’intervista che Antonio Conte ha concesso a Sky dopo l’uscita dalla Champions League della sua Inter, esattamente come avvenuto un anno fa, con un particolare focus sullo scambio di opinioni che c’è stato con Fabio Capello. Quest’ultimo, infatti, ha rimproverato ai nerazzurri il fatto che i suoi ragazzi non abbiano giocato con la giusta rabbia, in occasione di una partita importantissima per la stagione del gruppo. Senza contare il danno economico che si è venuto a creare in questo frangente. Conte risponde male a Fabio Capello su Sky In particolare, ci sono due momenti dell’intervista a Sky di Conte che vanno messi in evidenza. Da un lato, infatti, Conte ha creato uno strano momento di silenzio dopo ... Leggi su bufale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Farà discutere anche nelle prossime ore l’intervista che Antonioha concesso a Sky dopo l’uscita dalla Champions League della sua Inter, esattamente come avvenuto un anno fa, con un particolare focus sullo scambio di opinioni che c’è stato con. Quest’ultimo, infatti, ha rimproverato ai nerazzurri il fatto che i suoi ragazzi non abbiano giocato con la giusta rabbia, in occasione di una partita importantissima per la stagione del gruppo. Senza contare il danno economico che si è venuto a creare in questo frangente.risponde male asu Sky In particolare, ci sono due momenti dell’intervista a Sky diche vanno messi in evidenza. Da un lato, infatti,ha creato uno strano momento di silenzio dopo ...

