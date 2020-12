Christmas Saves The Year è il nuovo singolo dei Twenty One Pilots (audio e testo) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Christmas Saves The Year è il nuovo singolo dei Twenty One Pilots. Il brano è già dotato di un suo video ufficiale, nel quale si ricorrono frasi e immagini a sfondo natalizio. In questo caso, il filtro è stato applicato per una giusta causa e con l’intento di rievocare i migliori ricordi. Il brano è stato scritto e composto in casa di Tyler Joseph, il cantante del duo che ha deciso di portare una ventata di ottimismo per questo Natale diverso, che sarà da trascorrere lontano dalla famiglia e dagli affetti. Non mancano i ricordi e la nostalgia, che è anche il motore del singolo. I Twenty One Pilots sono stati produttivi anche durante la quarantena, in cui hanno dato sfogo alle loro idee attraverso il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Theè ildeiOne. Il brano è già dotato di un suo video ufficiale, nel quale si ricorrono frasi e immagini a sfondo natalizio. In questo caso, il filtro è stato applicato per una giusta causa e con l’intento di rievocare i migliori ricordi. Il brano è stato scritto e composto in casa di Tyler Joseph, il cantante del duo che ha deciso di portare una ventata di ottimismo per questo Natale diverso, che sarà da trascorrere lontano dalla famiglia e dagli affetti. Non mancano i ricordi e la nostalgia, che è anche il motore del. IOnesono stati produttivi anche durante la quarantena, in cui hanno dato sfogo alle loro idee attraverso il ...

internallybusy : comunque christmas saves the year é perfetta ciao - MauroBaldan1 : Christmas Saves the Year è la nuova canzone dei #TwentyOnePilots Il brano inedito è appena stato pubblicato… - RadioFrecciaOf : Anche i Twenty One Pilots hanno pubblicato un singolo natalizio #radiofreccianotizie @twentyonepilots - MaraglinoAurora : Christmas saves the year dice Tyler, ma non ne sarei così sicura - 0__0benedetta : quindi possiamo dire che christmas saves the year è ufficialmente la prima@canzone dei tøp nuova (?) che ho sentito… -

Ultime Notizie dalla rete : Christmas Saves “Christmas Saves The Year”: il singolo natalizio dei Twenty One Pilots Radiofreccia DECEMBER 9

https://t.co/H67OhTJSY3 pic.twitter.com/BaNUP6WtK6 " twenty one pilots (@twentyonepilots) December 9, 2020 "Christmas Saves The Year" parla dell' ottimismo che si riscopre a Natale dopo un anno ... ..

I Twenty One Pilots hanno pubblicato il singolo natalizio “Christmas Saves The Year”

I Twenty One Pilots hanno pubblicato il singolo natalizio “Christmas Saves The Year” È uscita una nuova canzone da aggiungere alla tua playlist di Natale 2020. Si tratta del singolo dei Twenty One Pil ...

https://t.co/H67OhTJSY3 pic.twitter.com/BaNUP6WtK6 " twenty one pilots (@twentyonepilots) December 9, 2020 "Christmas Saves The Year" parla dell' ottimismo che si riscopre a Natale dopo un anno ... ..I Twenty One Pilots hanno pubblicato il singolo natalizio “Christmas Saves The Year” È uscita una nuova canzone da aggiungere alla tua playlist di Natale 2020. Si tratta del singolo dei Twenty One Pil ...