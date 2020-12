Champions League | Neymar primo giocatore della storia a segnare 20 gol con due squadre

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella partita del 6° turnofase a gironi di UEFA, il PSG ha battito l'Istanbul Basaksehir con il punteggio di 5-1. Mattatore dell'incontro disputatosi questa sera allo stadio Parc des Princes di Parigi è stato l'attaccanteautore di una tripletta agli avversari turchi. Il brasiliano con il tris di oggi ha segnato 20 gol per i parigini instabilendo un record storico in questa competizione: è ilcalciatore che con duediverse ha messo a segno 20 reti.ha raggiunto inquesta quota giocando per il Barcellona. A fine garaha ammesso di voler continuare a giocare a lungo con il club francese ...

“È stata una grande serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle. Abbiamo giocato molto bene, ...L'Atalanta espugna Amsterdam, conquista una storica seconda qualificazione di fila agli ottavi di Champions League e in campo spazza via le tensioni della vigilia con una prestazione rocciosa, non ...