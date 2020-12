BSB | TAG Racing passa da Yamaha a Honda per il 2021

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Grandi cambiamenti in casa TAGin vista della prossima stagione del British Superbike . Dopo svariate stagioni con, infatti, il team della famiglia Winfield ha deciso dire a...

Dopo un 2020 concluso anzitempo a causa di numerosi problemi con le moto della Casa di Iwata, la compagine di Gary Winfield ha scelto di utilizzare le nuove CBR1000RR-R per la prossima stagione del ca ...SBK: Conclusa l'avventura con Yamaha, con la decisione di abbandonare l'attività di pista, nel 2021 la compagine di Gary Winfield schiererà due CBR 1000RR. Una nel BSB per Dan Linfoot e la seconda per ...