Bob | Coppa del Mondo Igls 2020 | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo un fine settimana di sosta, torna in scena ladeldi bob-2021. Messa in archivio la doppietta di Sigulda, gli atleti salutano la Lettonia e si trasferiscono in Austria per il primo dei due appuntamenti di-Innsbruck. Sullo storico budello tirolese, infatti, si gareggerà anche nel weekend pre-natalizio, che sancirà poi la pausa fino al 9-10 gennaio con la tappa di Winterberg (Germania) che avrà anche valenza di Campionato Europeo 2021. Sulla pista dinon vedremo ancora in azione il bob a 4, per cui torneranno in scena i soliti noti. Nel comparto maschile per il momento stiamo assistendo al Francesco Friedrich show. Quattro gare e altrettante vittorie per il bobbista nato a Pirna nel 1990. La classifica generale lo vede saldamente in vetta con 900 punti, contro gli 804 di ...