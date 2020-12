Acquaroli | “Chiamerò Speranza per cambiare il dpcm | le Marche sono fatte di tanti piccoli Comuni”

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ANCONA – Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, chiamerà il ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere una modifica all’ultimo Dpcm relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19. “Oggi pomeriggio proverò a chiamare il ministro Speranza per chiedere se è possibile rimettere mano a questo Dpcm– dice Acquaroli-. Per chiedere ufficialmente, anche se tramite una telefonata, di poter avere da parte del Governo almeno un’audizione su queste questioni che ritengo siano paradossali in alcuni casi”.