Psg-Basaksehir, il presidente dell'Istanbul: "Se non cacciano il quarto uomo, non entreremo" (Di martedì 8 dicembre 2020) Diktat chiaro: o lui o noi. L'Istanbul Basaksehir è su tutte le furie dopo l'episodio di razzismo che si è registrato al Parco dei Principi in occasione del match contro il Psg in Champions League. Se il quarto uomo, accusato di essersi riferito ad un membro dello staff del turchi con un epiteto razzista, non abbandonerà l'impianto, il club non rientrerà in campo. Lo afferma il presidente dell'Istanbul Basaksehir: "Il quarto uomo ha detto 'neg*o' davanti a tutti! Se viene rimosso dal campo, allora riprenderemo. Se il quarto uomo rimane in campo, il Basaksehir non rientrerà", ha detto Goksel Gumusdag all'emittente turca Trt Spor. SportFace.

