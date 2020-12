Pensioni di invalidità 2020, fuori dall’aumento anche chi ha il 100%? (Di martedì 8 dicembre 2020) Prosegue la diatriba sulle Pensioni di invalidità, l’aumento riconosciuto dalla sentenza n°152 del 2020, non ha soddisfatto né gli invalidi totali al 100%, che lamentano paletti troppo rigidi e gridano alla ‘farsa’, né gli invalidi parziali che sono rimasti automaticamente esclusi, giacché l’incremento é spettato unicamente a quanti risultano invalidi al 100% e sono inabili al lavoro. Le polemiche non si placano, secondo molti disabili anche l’aumento per gli invalidi totali, così come é stato annunciato, in realtà é stata mera illusione perché troppi sono rimasti esclusi, a loro avviso, andrebbero eliminati due paletti: quello reddituale, limite troppo basso, ed il fatto che questo sia associato al reddito del proprio partner, come se l’invalidità potesse, dicono ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 8 dicembre 2020) Prosegue la diatriba sulledi, l’aumento riconosciuto dalla sentenza n°152 del, non ha soddisfatto né gli invalidi totali al, che lamentano paletti troppo rigidi e gridano alla ‘farsa’, né gli invalidi parziali che sono rimasti automaticamente esclusi, giacché l’incremento é spettato unicamente a quanti risultano invalidi ale sono inabili al lavoro. Le polemiche non si placano, secondo molti disabilil’aumento per gli invalidi totali, così come é stato annunciato, in realtà é stata mera illusione perché troppi sono rimasti esclusi, a loro avviso, andrebbero eliminati due paletti: quello reddituale, limite troppo basso, ed il fatto che questo sia associato al reddito del proprio partner, come se l’potesse, dicono ...

