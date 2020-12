Mara Carfagna ricoverata rompe il silenzio dall’ospedale | “Momento complicato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020)in ospedale per una polmonite. Fonti di Forza Italia hanno assicurato che “non si tratta di una polmonite da Covid”, dunque il ricovero per l’ex ministra per le pari opportunità che è diventata mamma per la prima volta a fine ottobre si è reso necessario per tenere monitorata la situazione e agire nel modo migliore.sarebbe in ospedale da mercoledì scorso ma non è stato reso noto in quale ospedale della Capitale. La notizia ha fatto presto il giro della rete e dei giornali, poi poco fa è arrivato il messaggio della vicepresidente della Camera. Laha rotto ilcon un post pubblicato sul suo profilo Instagram e anche su Twitter con cui ha voluto ringraziare quanti in questi giorni le hanno scritto messaggi di ...