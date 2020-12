LIVE Lazio Bruges Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nel match di oggi contro ilsarà sufficiente un punto allaper aggiudicarsi la qualificazione alla fase successiva di Champions League, traguardo che manca in casa biancoceleste da oramai 20 anni. La sfida avrà inizio alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Confermato Pepe Reina in porta, e formazione titolare in vista di un match delicato per i capitolini: difesa a 3 con i probabili Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi, Lazzari e Marusic esterni a tutta fascia, e centrocampo formato da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Correa è tornato arruolabile e sarà lui il partner d’attacco di Immobile. Formazione belga con l’exrpool Mignolet tra i pali, difesa eretta con Mata, Deli, Mechele e Sobol, Rits regista di centrocampo con le mezzali Vormer e Vanaken e attacco a 3 ...