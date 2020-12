Lennon 80, il concerto evento stasera su VH1 (Di martedì 8 dicembre 2020) In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista, stasera alle 21.30 VH1 trasmette l'evento live in diretta streaming da Milano. In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista, stasera su VH1 alle 21.30 trasmette Lennon 80, il concerto evento live che ha aperto l'ultima edizione della Milano Music Week, in diretta streaming dal Fabrique di Milano. Un sogno che fai da solo rimane solo un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà. Diceva così John Lennon, uno degli artisti più celebrati al mondo per la sua musica, ma anche uno spirito ribelle, avido di libertà e di nuove esperienze rivoluzionarie. Per quanto tempo possa trascorrere, la musica dei grandi artisti non viene mai dimenticata. A reinterpretare sul ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista,alle 21.30 VH1 trasmette l'live in diretta streaming da Milano. In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista,su VH1 alle 21.30 trasmette80, illive che ha aperto l'ultima edizione della Milano Music Week, in diretta streaming dal Fabrique di Milano. Un sogno che fai da solo rimane solo un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà. Diceva così John, uno degli artisti più celebrati al mondo per la sua musica, ma anche uno spirito ribelle, avido di libertà e di nuove esperienze rivoluzionarie. Per quanto tempo possa trascorrere, la musica dei grandi artisti non viene mai dimenticata. A reinterpretare sul ...

