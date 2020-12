Lazio-Brugge, Inzaghi: “Qualificazione meritata, ma ora testa al campionato. Immobile? Quello che spero…” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Lazio vola agli ottavi di Champions League.Serata storica per i biancocelesti che, grazie al pareggio maturato questa sera contro il Brugge, strappano il passo per gli ottavi di finale di Champions League dopo vent'anni. Un traguardo importante analizzato da Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ai microfoni di "Sky Sport".“Domani i ragazzi si accorgeranno di Quello fatto. Siamo tornati in Champions dopo tanto tempo, siamo tra le migliori 16 d’Europa senza aver mai perso. La qualificazione è meritata, guadagnata sul campo tra mille difficoltà. Peccato non aver fatto il terzo gol. Avevo giocatori a metà tempo sul lettino, gli ho chiesto di fare altri 25’. Dispiace non avere i tifosi con noi, immagino solo se stasera fossero stati qui”.“La Lazio del 2000 e questa si somigliano. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lavola agli ottavi di Champions League.Serata storica per i biancocelesti che, grazie al pareggio maturato questa sera contro il, strappano il passo per gli ottavi di finale di Champions League dopo vent'anni. Un traguardo importante analizzato da Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ai microfoni di "Sky Sport".“Domani i ragazzi si accorgeranno difatto. Siamo tornati in Champions dopo tanto tempo, siamo tra le migliori 16 d’Europa senza aver mai perso. La qualificazione è, guadagnata sul campo tra mille difficoltà. Peccato non aver fatto il terzo gol. Avevo giocatori a metà tempo sul lettino, gli ho chiesto di fare altri 25’. Dispiace non avere i tifosi con noi, immagino solo se stasera fossero stati qui”.“Ladel 2000 e questa si somigliano. ...

SkySport : Lazio-Bruges 2-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #LazioBruges Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - DiMarzio : #UCL | La #Lazio vola agli ottavi dopo 20 anni: pareggio col #Brugge e secondo posto nel girone - SuperSportBlitz : #UCL - Goal Alert: Lazio *2-1 Club Brugge *(Pen: Immobile 27') #SSFootball - enrico_gasta : RT @_SimoTarantino: Compagnoni ci ricorda che Cakir, l'arbitro di Lazio-Brugge, non diede un rigore su Pogba in finale a Berlino, dimentica… - genovesergio76 : ?? La Lazio agli ottavi: 2-2 e finale thriller contro il Club Brugge via @OneFootball. Leggilo qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Brugge Lazio-Bruges 2-2, gol e highlights: biancocelesti agli ottavi Sky Sport Lazio, ottavi raggiunti: dopo 20 anni e da imbattuti

La Lazio con Immobile e Simone Inzaghi riscrivono la storia della società. Dopo vent'anni di nuovo agli ottavi di finale. Pareggio al cardiopalma e ottavi ...

Brivido Lazio, prestigio Juve

Un pareggio che vale l’accesso agli ottavi finale e una vittoria che dà prestigio e motivazione ad una squadra che finora è andata a ritmi molto alternati. Oltre che una qualificazione come prima quas ...

La Lazio con Immobile e Simone Inzaghi riscrivono la storia della società. Dopo vent'anni di nuovo agli ottavi di finale. Pareggio al cardiopalma e ottavi ...Un pareggio che vale l’accesso agli ottavi finale e una vittoria che dà prestigio e motivazione ad una squadra che finora è andata a ritmi molto alternati. Oltre che una qualificazione come prima quas ...