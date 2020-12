Iran, una maratona di scienziati su YouTube per salvare il ricercatore Ahmadreza Djalali, prossimo all’esecuzione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono già più di un centinaio i relatori che parteciperanno alla 24 ore non stop per salvare il ricercatore Iraniano-svedese, Ahmadreza Djalali, detenuto in un carcere Iraniano e condannato alla pena di morte. Gli accademici, provenienti da 20 diversi Paesi prenderanno parte a una maratona per chiedere la scarcerazione di Djalali, arrestato in Iran nel 2016 con l’accusa di spionaggio. December 7, 2020 L’iniziativa sarà in diretta streaming sui canali dell’Università del Piemonte Orientale (Upo) a partire dalle 15 di domani, mercoledi 9 dicembre. scienziati, professori e ricercatori porteranno un loro messaggio in diretta streaming sul canale YouTube dell’UPO. Djalali è stato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono già più di un centinaio i relatori che parteciperanno alla 24 ore non stop periliano-svedese,, detenuto in un carcereiano e condannato alla pena di morte. Gli accademici, provenienti da 20 diversi Paesi prenderanno parte a unaper chiedere la scarcerazione di, arrestato innel 2016 con l’accusa di spionaggio. December 7, 2020 L’iniziativa sarà in diretta streaming sui canali dell’Università del Piemonte Orientale (Upo) a partire dalle 15 di domani, mercoledi 9 dicembre., professori e ricercatori porteranno un loro messaggio in diretta streaming sul canaledell’UPO.è stato ...

