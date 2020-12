Gf Vip | Zorzi e Oppini sono il nostro teleromanzo preferito | un po’ come Sandra e Raimondo

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ma chi glielo doveva dire agli autori del GfVip che dopo mesi a scervellarsi per cercare di far decollare la love story più “fake” della storia della tv, alla fine a emozionare il pubblico sarebbe stata la coppia meno prevedibile, artefatta e patinata di tutto il cast, ossia quella tra Tommasoe Francesco? Signorini&Co a propinarci clip su clip costruite sul nulla cosmico tra Ely e Pierpa e la loro “amicizia speciale”. Peccato che questo sentimento altro non fosse che una blanda attrazione affievolitasi in poche settimane e che mai sarebbe potuta decollare per i mille vincoli che hanno palesemente condizionato l’ex lady Briatore nel suo percorso nella casa. Loro ad affannarsi per dare un po’ di credibilità alla fanta-liason tra la concorrente di punta e il bel fusto di turno e intanto gli spettatori a casa ad appassionarsi giorno dopo ...