Gasperini: "Se andiamo a giocare per il pareggio torneremo a casa" L'Atalanta alla Cruyff Arena si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ai bergamaschi basterebbe anche un pareggio per qualificarsi contro l'Ajax. A parlare in conferenza stampa il tecnico, Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: "Sono rimasti fuori Miranchuk e Pasalic, abbiamo recuperato tutti. Domani è una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già un piede in Europa League. Da giovedì possiamo programmare la stagione in campionato. L'Atalanta è in una situazione ottima, dobbiamo pensare a questo tipo di gara. Poi ci sarà il tempo per ripartire in campionato e fare una stagione importante". Sul tipo di gara: "Due risultati sono un piccolo vantaggio, ma non possiamo soltanto difendere. Dovremo avere la capacità di riproporci e di segnare. Per superare il turno dobbiamo fare gol, fare 0-0 in Champions è ..."

