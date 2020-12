Flash News dell’8 Dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ cominciata questa mattina nel Regno Unito la campagna di vaccinazione anti Covid-19 con le iniezioni a base del prodotto sviluppato dalla Pfizer BioNTech. Oggi 800.000 dosi distribuite in cinquanta ospedali e la prima paziente vaccinata è una donna nord irlandese che compirà novantuno anni tra qualche giorno; In Italia la campagna vaccinale partirà a fine gennaio, intanto si mette a punto il piano per la distribuzione e la somministrazione delle dosi. Resta stabile la curva del contagio nel nostro Paese: secondo gli ultimi dati i nuovi positivi sono quasi 14.000 ma con un basso numero di tamponi, poco più di 111.000. Calano i ricoveri nelle terapie intensive, oltre 500 decessi; Per evitare assembramenti visita a sorpresa questa mattina alle 7 di Papa Francesco alla Statua della Madonna presso Piazza Di Spagna, nella lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, il Papa ha ribadito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ cominciata questa mattina nel Regno Unito la campagna di vaccinazione anti Covid-19 con le iniezioni a base del prodotto sviluppato dalla Pfizer BioNTech. Oggi 800.000 dosi distribuite in cinquanta ospedali e la prima paziente vaccinata è una donna nord irlandese che compirà novantuno anni tra qualche giorno; In Italia la campagna vaccinale partirà a fine gennaio, intanto si mette a punto il piano per la distribuzione e la somministrazione delle dosi. Resta stabile la curva del contagio nel nostro Paese: secondo gli ultimi dati i nuovi positivi sono quasi 14.000 ma con un basso numero di tamponi, poco più di 111.000. Calano i ricoveri nelle terapie intensive, oltre 500 decessi; Per evitare assembramenti visita a sorpresa questa mattina alle 7 di Papa Francesco alla Statua della Madonna presso Piazza Di Spagna, nella lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, il Papa ha ribadito ...

Condividi questo articolo:Milano, 8 dic. (Adnkronos) – All’avvio del cashback di Stato sono stati registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Gli utenti hanno registrato ...

Arte: George de La Tour, venduto all’asta per 3,6 milioni di euro l’ultimo dipinto notturno

Condividi questo articolo:Colonia, 8 dic. – (Adnkronos) – “La fillette au brasero”, dipinto notturno e capolavoro di George de La Tour (1593-1652), pittore francese fortemente influenzato dal caravagg ...

