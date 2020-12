Caso Suarez | la mail al calciatore e le 5 componenti | “Ti faremo queste domande”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 8 dicembre 2020) Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che l'esame orale d'italiano aldell'Atletico Madrid, Luisall'Università di Perugia sia stato concordato. L'uruguaiano voleva ottenere la cittadinanza e poi passare alla Juventus ma qualcosa è andato storto a Perugia. Tutto verificato nello scambio diin cui, praticamente per filo e per segno, come scrivono i magistrati nella richiesta di misure cautelari, gli indagati dell’Università per Stranieri, in particolare la professoressa Stefania Spina con il via libera dell’altro docente Lorenzo Rocca, indicavano a Luisle “5(task) che gli sarebbero state somministrate durante la prova di esame”. I sequestri del 22 settembre hanno consentito di rintracciare gli allegati con i “file da imparare a memoria per il breve esame ...