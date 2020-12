Calcio, Cairo conferma Giampaolo. “Ho molta fiducia in lui” (Di martedì 8 dicembre 2020) "Ho molta fiducia in Giampaolo, lo stimo tantissimo. Se ho mai pensato di licenziarlo? Mai, neanche una volta. Credo possa fare bene". Lo ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo, commentando il negativo avvio di campionato del club granata, terzultimo in classifica dopo dieci giornate. "Giochiamo spesso primi tempi eccellenti, addirittura mi dicono che avremmo 20 punti al termine dei primi 45 minuti, ma poi li buttiamo per strada nella ripresa - ha osservato il numero uno del Torino - La mano dell'allenatore si vede e si e' vista: ora ci vuole il passo successivo, i giocatori devono recepire il cuore e la grinta del tecnico" ha detto Cairo. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 dicembre 2020) "Hoin, lo stimo tantissimo. Se ho mai pensato di licenziarlo? Mai, neanche una volta. Credo possa fare bene". Lo ha dichiarato il presidente del Torino Urbano, commentando il negativo avvio di campionato del club granata, terzultimo in classifica dopo dieci giornate. "Giochiamo spesso primi tempi eccellenti, addirittura mi dicono che avremmo 20 punti al termine dei primi 45 minuti, ma poi li buttiamo per strada nella ripresa - ha osservato il numero uno del Torino - La mano dell'allenatore si vede e si e' vista: ora ci vuole il passo successivo, i giocatori devono recepire il cuore e la grinta del tecnico" ha detto

